"Слуги народу" планують заборонити приватизацію соціального житла

Створення фонду соціального житла передбачатиме заборону його приватизації.

У Верховні Раді вже почали розробку відповідного законопроєкту "Про житловий фонд соціального призначення", розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає пресслужба депутатки.

За її словами, нині 98% всього житлового фонду знаходиться у приватній власності, це стало результатом масштабної приватизації у 90-тих роках минулого століття. Тому для створення житлового фонду соціального призначення, з якого зокрема надаватиметься житло для соціальної оренди, приватизацію житла потрібно заборонити.

"Житло соціального призначення в країнах ЄС знаходиться у державній і комунальній власності, там не проводилося приватизації, як в Україні, тому там, на відміну від України, є чим розпоряджатися. Нам цей крок теж важливо зробити – заборонити приватизацію соціального житла, оскільки без цієї норми нове житлове законодавство не запрацює", – пояснила Шуляк.

Вона визнала, що відміна приватизації цього різновиду житла може стати причиною запеклих дебатів у Верховній Раді, оскільки чинний житловий кодекс передбачає таку можливість.

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Шуляк додала, що Верховна Рада розглядатиме законопроєкти про фонд житла соціального призначення, про соціальну оренду і про особливості управління таким фондом лише після ухвалення рамкового закону "Про основні засади житлової політики", який планують зареєструвати у парламенті протягом наступних двох місяців.

Водночас вона зауважила, що у держави і органів місцевого самоврядування немає достатніх коштів для повноцінного вирішення житлового питання, тому для цього планують залучити позики міжнародних донорів.

"Це дуже значні кошти, яких у держави наразі на всі заплановані зміни просто немає, тому нам необхідно бути в діалозі з міжнародними фінансовими установами, які будуть частково фінансувати житлові проекти в рамках нового житлового законодавства", – додала Шуляк.