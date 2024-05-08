БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 258 13

"Слуги народу" планують заборонити приватизацію соціального житла

житло

Створення фонду соціального житла передбачатиме заборону його приватизації.

У Верховні Раді вже почали розробку відповідного законопроєкту "Про житловий фонд соціального призначення", розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає пресслужба депутатки.

За її словами, нині 98% всього житлового фонду знаходиться у приватній власності, це стало результатом масштабної приватизації у 90-тих роках минулого століття. Тому для створення житлового фонду соціального призначення, з якого зокрема надаватиметься житло для соціальної оренди, приватизацію житла потрібно заборонити.

"Житло соціального призначення в країнах ЄС знаходиться у державній і комунальній власності, там не проводилося приватизації, як в Україні, тому там, на відміну від України, є чим розпоряджатися. Нам цей крок теж важливо зробити – заборонити приватизацію соціального житла, оскільки без цієї норми нове житлове законодавство не запрацює", – пояснила Шуляк.

Вона визнала, що відміна приватизації цього різновиду житла може стати причиною запеклих дебатів у Верховній Раді, оскільки чинний житловий кодекс передбачає таку можливість.

Читайте також: Євросоюз може профінансувати пілотну програму соціального житла в Україні

Шуляк додала, що Верховна Рада розглядатиме законопроєкти про фонд житла соціального призначення, про соціальну оренду і про особливості управління таким фондом лише після ухвалення рамкового закону "Про основні засади житлової політики", який планують зареєструвати у парламенті протягом наступних двох місяців.

Водночас вона зауважила, що у держави і органів місцевого самоврядування немає достатніх коштів для повноцінного вирішення житлового питання, тому для цього планують залучити позики міжнародних донорів.

"Це дуже значні кошти, яких у держави наразі на всі заплановані зміни просто немає, тому нам необхідно бути в діалозі з міжнародними фінансовими установами, які будуть частково фінансувати житлові проекти в рамках нового житлового законодавства", – додала Шуляк.

Автор: 

житло (574) приватизація (1347) Слуга народу (187) Шуляк Олена (16)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+13
Так а хто дозволив приватизувати службове житло депутатам і ментам? А тепер скаржитеся на брак житлофонду?
показати весь коментар
08.05.2024 19:08
+8
Заборонити приватизовувати службове і соціальне житло теба було вже давно! бо прості люди нічого не могли, а чиновники і різна номенклатура вже гектарами напакувались кварти, про землю і казати не має чого...
показати весь коментар
08.05.2024 19:24
+4
Може, ніщебродам ще надати рівні з панами права???
показати весь коментар
08.05.2024 19:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вони, про те житло, що придбали собі у власність, за безцінь з 2019 року??
От же, паХАРІ!
показати весь коментар
08.05.2024 19:07 Відповісти
Так а хто дозволив приватизувати службове житло депутатам і ментам? А тепер скаржитеся на брак житлофонду?
показати весь коментар
08.05.2024 19:08 Відповісти
Може, ніщебродам ще надати рівні з панами права???
показати весь коментар
08.05.2024 19:09 Відповісти
Дайте вгадаю: третякова?? Ну, ще як варіант - брагар.
показати весь коментар
08.05.2024 19:16 Відповісти
Заборонити приватизовувати службове і соціальне житло теба було вже давно! бо прості люди нічого не могли, а чиновники і різна номенклатура вже гектарами напакувались кварти, про землю і казати не має чого...
показати весь коментар
08.05.2024 19:24 Відповісти
самі слуги Зєлєнскага вже напакувалися "соціалкою" - тепер можна і про "господ"-кріпаків подумати... ну прикольно же..
показати весь коментар
08.05.2024 19:48 Відповісти
Коли влада за щось береться то результат легко зпрогнозувати.
Собівартість «соціального житла», буде на рівні таких комплексів, як «Новопечерськи липки», «Бульвар фонтанів» чи «Французький квартал» а вартість обслуговування як за апартаменти в Хілтоні.
показати весь коментар
08.05.2024 20:47 Відповісти
головне, "випадково" не заборонити приватизацію підприємств під час війни
бо ж ціна дуже гарна...
в рази, ато й десятки разів нижча довоєнної.
саме продавати...
ну і звісно, купувати
показати весь коментар
08.05.2024 21:48 Відповісти
Цю х...ю могла придумати тіки особа родом із совка і відповідним мишленієм.Навіть в Швеціі і Фінляндіі соц.фонд житла керується частними компаніями.Роль держави там зведена до мінімуму.І знову покладає надію на "донорів".Так ось так звані донори-це впершу чергу гроші частного капіталу.Для люмпена поясню-умовних алігархів.
показати весь коментар
09.05.2024 06:26 Відповісти
Керування житлом це зовсім інше. Мова іде про право власності на житло. Керуюча компанія не власник житла.
показати весь коментар
09.05.2024 08:48 Відповісти
Да вовсю уже и « сдают» соц жилье ….
показати весь коментар
09.05.2024 08:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 