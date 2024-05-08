Нацкомісія готує підвищення тарифів на воду для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підтримала для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 8 травня, передає Укрінформ.

Якими будуть тарифи

Із 1 червня пропонується встановити наступні оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 11,88 грн;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 9,36 грн;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 6,87 грн;

"Львівводоканал" – 9,02 грн;

"Чернівціводоканал" – 10,26 грн;

"Київводоканал" – 9,66 грн;

"Дніпроводоканал" – 11,52 грн;

"Житомирводоканал" – 17,52 грн;

"Черкасиводоканал" – 10,51 грн;

"Харківводоканал" – 9,88 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 грн;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 грн;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 грн;

"Львівводоканал" – 20,04 грн;

"Чернівціводоканал" – 23,86 грн;

"Київводоканал" – 21,42 грн;

"Дніпроводоканал" – 23,92 грн;

"Житомирводоканал" – 32,77 грн;

"Черкасиводоканал" – 20,19 грн;

"Харківводоканал" – 22,87 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонують встановити для ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 грн за 1 кубометр.

Найвищий тариф на водовідведення – КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради (41,3 грн за 1 кубометр).

Тарифи на воду для населення

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Наприкінці січня 2024 року Нацкомісія виносила на обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення частини водоканалів, однак згодом питання було зняте з розгляду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді заявив, що це рішення не було погоджено з урядом, і доручив розпочати додаткові консультації з його перегляду. Міненерго назвало рішення необґрунтованим, тоді як водоканали закликали підвищити тарифи задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів.