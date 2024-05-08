Рада досі розглядає дві моделі економічного бронювання: Арахамія розповів подробиці

Зараз у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія на брифінгу в парламенті, передає Укрінформ.

"Щодо економічного бронювання – наразі є дві моделі. Вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем", – сказав Арахамія.

За його словами, комітет з питань нацбезпеки вивчав досвід країн світу стосовно цього питання, але "яке рішення не обери – є багато людей, які за таку ініціативу, є багато людей, які проти".

Як розрізняються варіанти бронювання

За словами Арахамії, перша з існуючих моделей передбачає, що податки із зарплати військовозобов'язаного мають складати від 35 тис. грн, аби цієї суми вистачало на утримання одного українського бійця.

Інший варіант передбачає "коли у вас є квота, безвідносно до якої ви від індустрії працюєте".

Арахамія додав, що відповідно до цієї моделі підприємство може забронювати до 10% осіб.

"Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішує самостійно. За кожного з цих людей сплачується сума, що прирівнюється до мінімальної зарплати бійця щомісяця – 20 тис. грн. Тобто 20 тис. грн за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – пояснив Арахамія.

На його думку, "у дискусіях все одно з'явиться якась модель, яка викликатиме найменше обурення".

Як повідомлялося, на початку квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

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