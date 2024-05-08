Обсяг портфеля спільних із ЄІБ проєктів в Україні сягнув рекордних 7 мільярдів євро. ІНФОГРАФІКА

В Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів за результатами першого в цьому році перегляду кредитного портфеля спільних проєктів.

Як повідомляється, завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України обсяг інвестицій, наданих ЄІБ, – більше 2 млрд євро.

Проєкти ЄІБ в Україні

На стадії реалізації знаходиться 23 проєкти загальним обсягом понад 4,8 млрд євро.

Із них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включно з проєктами відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти – 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ "Укрпошта".

Крім того, у квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці.

Зокрема, окрему увагу приділено інвестиціям в логістику та енергетичний сектор та підвищення його безпеки, розвитку та надійності, а також інвестиціям, спрямованим на підвищення рівня цивільного захисту та інфраструктуру охорони здоров'я.

Також у співпраці з Банком реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення, зокрема "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" та "Програма відновлення України", що мають на меті ефективну та вчасну реконструкцію постраждалої внаслідок збройної агресії Росії соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні.