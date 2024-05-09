Велика Британія виділить на підтримку енергетики України ще 23 мільйони євро

Велика Британія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включно з генераторами та розподіленою генерацією.

Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів ($186,5 млн) на зміцнення енергетичного сектора України, а також продовжує працювати з партнерами з G7, щоб допомогти захистити українську енергосистему.

Що таке Фонд підтримки енергетики

Загальна сума внесків до Фонду сягнула понад 433 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України було створено 2022 року за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії Росії