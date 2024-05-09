Федеральні управління поліції та озброєнь Швейцарії використовували російські комп’ютерні програми

Два швейцарських федеральних відомства визнали, що користувалися програмним забезпеченняи, розроблене фірмою з реєстрацією в Москві, що може нести ризики для кібербезпеки.

Про це йдеться в розслідуванні італійської служби швейцарського суспільного мовника RSI, передає Європейська правда.

Зокрема, йдеться про програмне забезпечення компанії ElcomSoft, яка спеціалізується на програмах для відновлення паролів і дешифрування мобільних телефонів і комп'ютерів.

Незважаючи на те, що на її сайті вказано, що вона базується у Празі, насправді штаб-квартира компанії розташована в Москві. Російська адреса була видалена із сайту ElcomSoft після початку повномасштабної війни Росії проти України, що підтверджується пошуком в інтернет-архіві.

RSI знайшов також докази того, що ElcomSoft продовжує діяльність у Москві. Пов'язані з компанією співробітники, програмісти й генеральний директор, які мовник зміг знайти у LinkedIn, є резидентами Росії.

Швейцарські клієнти ElcomSoft

Серед клієнтів ElcomSoft вказані Федеральне управління поліції та Федеральне управління озброєнь Швейцарії (Armasuisse), яке займається військовими закупівлями.

Armasuisse підтвердило у відповідь на запит RSI, що "придбало програмне забезпечення у цього виробника з метою тестування", але не уточнило, що це за тестування і як саме використовується продукт.

Федеральна поліція Швейцарії "придбала ліцензії на чотири продукти у компанії ElcomSoft у 2024 році", які використовувала без підключення до інтернету. Там запевнили, що вже знайшли аналоги російській компанії.

Як зазначається, використання російських програм несе ризики для кібербезпеки федеральних органів влади – навіть якщо це відбувалось офлайн.

Кіберзлочинність у Росії

Раніше повідомлялося, що Росія очолила перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності.

Для розрахунку Індексу науковці опитали 92 провідних експертів з кіберзлочинності з усього світу, які оцінювали окремі країни світу за п'яти категоріями: технічні продукти/послуги, атаки та вимагання, крадіжка даних/ідентифікаційних даних, шахрайство та відмивання грошей.

Експертам пропонували назвати країни, які вони вважають найбільш значущими джерелами кожного з цих типів кіберзлочинності, а потім оцінити кожну країну відповідно до впливу, професіоналізму та технічних навичок кіберзлочинців.

У підсумку, першою у рейтингу кіберзлочинності стала Росія (58,39 бала), за нею із великим відривом йдуть Україна (36,44 бала), Китай (27,86 бала), США (25,01 бала), Нігерія (21,28 бала) та Румунія (14,83 бала).