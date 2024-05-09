США анонсували новий пакет військової допомоги для України

Адміністрація США працює над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України та планує повернутися до темпів виділення допомоги, що були минулого року.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", – сказав Міллер.

Він підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Міллер не надав деталей, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Допомога США для України

Байден звернувся до Конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників протягом місяців відмовлялися просувати цей захід.

Однак 20 квітня 2024 року Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.

Згодом Сенат США затвердив пакет законів, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення нового пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму $95,3 млрд.

Після того Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.