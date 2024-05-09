ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики Дмитрасевича

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20,28 млн грн застави до чинного заступника міністра, що підозрюється в заволодінні земельними ділянками в Сумській області.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, зазначений заступник міністра спільно з іншими особами підозрюється в заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу – до 7 липня 2024 року включно.

Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС.

Справа Дмитрасевича

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича. За версією слідства, до можливої схеми його залучив нинішній міністр аграрної політики Микола Сольський.

"У разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет", – зазначили в ЦПК.

За даними прокуратури, Дмитрасевич готував проєкти судових рішень, за якими встановлювалася відсутність права постійного користування земельними ділянками у держпідриємств "Іскри" і "Надії".

Дмитрасевич також нібито надсилав Сольському довідки по конкретним судовим справам, у котрих був окремий розділ з назвою "прохання".

"Наприклад, відкласти розгляд, зупинити провадження, відмовити у позові повністю тощо. Схожі довідки із проханнями стосувалися також проведення експертиз в експертних установах", – додали в ЦПК.

Також Сольський і Дмитрасевич начебто узгоджували подання технічного позову, щоб зупинити розгляд справи за позовом "Іскри" та "Надії".

У слідства також є докази про те, що схожі схеми із землею могли відбуватися й в інших областях, зокрема Рівненській, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській та Закарпатській.

У чому звинувачують міністра Сольського

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

26 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколу Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Схеми з землею: що відомо про кримінальну справу міністра агро політики Миколи Сольського?