Рада звільнила Кубракова (оновлено)

Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

За відставку міністра проголосували 272 депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Самого віцепрем'єра, за словами Железняка, не було в залі.

"Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", – написав Кубраков у Facebook ще до голосування.

Він також додав, що "завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства" за всіма напрямками його відповідальності.

Причина відставки Кубракова

На початку травня про можливу відставку Кубракова повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

"Причина відставки – поступова зачистка головою Офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", – зазначив тоді він.

Як повідомлялося, раніше депутати від "Слуги народу" розповідали, що Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень. Одним з кандидатів на звільнення називалиь віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, але точний перелік кадрових змін наразі невідомий.

З лютого кадрове "перезавантаження" влади президент анонсував Володимир Зеленський. Очікувалося, що Верховна Рада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів раніше.