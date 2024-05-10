США випередили Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини

США випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини в першому кварталі цього року.

Про це пише Reuters на основі офіційних даних статистичного управління Німеччини.

Як повідомляється, торгівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менше 60 млрд євро.

У 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча це лише на кілька сотень мільйонів випереджало США.

"Китай просунувся вгору по ланцюжку створення вартості й усе частіше сам виробляє складніші товари, які раніше імпортував з Німеччини. Крім того, німецькі компанії все більше виробляють на місці, а не експортують товари з Німеччини до Китаю", – пояснив економіст Commerzbank Вінсент Стамер.

Німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, тоді як експорт товарів до Китаю впав трохи більше ніж на 1%, сказав Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.

Зараз на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів, а частка Китаю впала до менше 6%, додав Маттес.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може відмовитися від плану перевірки китайських інвестицій.

Пом'якшення позиції Німеччини щодо протистояння з Китаєм може призвести до розбіжностей із Єврокомісією, яка посилила свій економічний тиск на Пекін та погрожує не допустити компанії з Китаю, яких субсидує держава, до участі в тендерах на європейські державні контракти, а також розглядає питання про введення тарифів на імпорт китайських електромобілів.