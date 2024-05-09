"Приватбанк" підключив "Дія.Підпис" для відкриття рахунків ФОП

"Приватбанк" запустив для українських підприємців можливість відкрити рахунок за допомогою "Дія.Підпис". Окрім цього, як і раніше, можна зробити це за допомогою Smart ID та КЕП (кваліфікований електронний підпис) "Приватбанку".

Про це йдеться в повідомленні банку.

Як зазначається, підключення сервісу "Дія.Підпис" значно спрощує відкриття рахунків ФОП для підприємців, які раніше не були клієнтами банку або раніше не мали електронного підпису від "Приватбанку".

"Щомісяця нові рахунки в "Приватбанку" відкривають майже 20 тис. ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку, а після старту сервісу кожен п'ятий підприємець при відкритті нового рахунку користується саме "Дія.Підпис", – зауважили в фінустанові.

Що таке "Дія.Підпис"

У 2021 році Міністерство цифрової трансформації запустило сервіс "Дія.Підпис", яким можна засвідчувати будь-які документи в застосунку та на порталі "Дія", а ще авторизуватися на деяких порталах державних послуг.

У 2023 році цей інструмент українці використали для підписання і авторизацій понад 17 млн разів.