Російські хакери зламали супутникову трансляцію українських телеканалів: запустили трансляцію параду у Москві

Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media ("Новий", СТБ та ICTV) та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Червоній площі.

Цю інформацію підтвердили у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє галузеве видання "Детектор медіа".

Відповідні відео також почали з’являтися в телеграм-каналах.

Наразі українські провайдери переходять на IPTV-сигнал, а фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки, зазначає видання.

Згодом канали StarLight Media зазнали повторних атак російських хакерів. Сигнал на супутнику довелося вимкнути.

DOWNLOAD CONTEXT EMBED VIEW IN CHANNEL

COPY