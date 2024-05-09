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Новини
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Російські хакери зламали супутникову трансляцію українських телеканалів: запустили трансляцію параду у Москві

Російські хакери зламали сигнал кабельного телебачення і запустили трансляцію параду на Красній площі

Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media ("Новий", СТБ та ICTV) та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Червоній площі.

Цю інформацію підтвердили у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє галузеве видання "Детектор медіа".

Відповідні відео також почали з’являтися в телеграм-каналах.

Наразі українські провайдери переходять на IPTV-сигнал, а фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки, зазначає видання.

Згодом канали StarLight Media зазнали повторних атак російських хакерів. Сигнал на супутнику довелося вимкнути.

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Автор: 

росія (14183) супутник (141) цифрове телебачення (23) телебачення (404)


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Герасимук - на мило!
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09.05.2024 14:54 Відповісти
Кому потрібний їхній парад
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09.05.2024 14:58 Відповісти

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