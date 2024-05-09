Російські хакери зламали супутникову трансляцію українських телеканалів: запустили трансляцію параду у Москві
Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media ("Новий", СТБ та ICTV) та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Червоній площі.
Цю інформацію підтвердили у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє галузеве видання "Детектор медіа".
Відповідні відео також почали з’являтися в телеграм-каналах.
Наразі українські провайдери переходять на IPTV-сигнал, а фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки, зазначає видання.
Згодом канали StarLight Media зазнали повторних атак російських хакерів. Сигнал на супутнику довелося вимкнути.
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Игорь Вазианский
показати весь коментар09.05.2024 14:54 Відповісти Мені подобається 1
Mart
показати весь коментар09.05.2024 14:58 Відповісти Мені подобається 1
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