Зарплати у конвертах: АЗС недоплачують державі 7 мільярдів "зарплатних" податків

Низка великих мереж АЗС продовжують платити зарплати працівникам у "конвертах", внаслідок чого державний бюджет втрачає 7 мільярдів гривень податкових надходжень.

Про це директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн написав у колонці для БізнесЦензора.

Зокрема, середні офіційні зарплати у більшості мереж АЗС в рази нижчі, ніж у великих компаній, які суттєво підвищили оклади минулого року.

"В БРСМ за рік зарплати майже не змінились й на кінець року були втричі нижчі за лідерів – 7000 грн на місяць! І це ж, зауважимо, середні! Тобто є ентузіасти, які виживають за 5000? Найбільш лояльний до своїх роботодавців персонал працює в KLO – 5800 грн на місяць. Зазначимо, що станції цієї мережі розташовані виключно у Києві й області, де доходи максимальні по країні", – зауважує Куюн.

За даними Консалтингового агентства "А-95", в абсолютній більшості регіональних мереж офіційні зарплати не перевищують 10 000 грн на місяць, що свідчить про ухилення від сплати податків на зарплату (податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску).

"За моїми розрахунками, тій же БРСМ необхідно доплачувати робітникам "живими" грошима 41 млн грн, Avantage – під 10 млн на місяць. Якщо "в білу", то треба було б заплатити біля 20 млн ПДФО та ЄСВ. Якщо виходити в кеш через необліковану готівку на АЗС та податкові ями, то втратиш максимум 5 млн. По року дуже суттєва "економія", тільки на дві зазначені мережі "наоптимізували" тільки на зарплатних податках понад 180 млн грн", – зазначив Куюн.

Якщо припустити, що фактично всі мережі платять працівника схожі зарплати, то втрати держбюджету від несплаченого ПДФО та ЄСВ сягають 7 мільярдів гривень на рік, підрахував експерт.