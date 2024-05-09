Україна шукає гроші на виробництво зброї у Євросоюзі, – Камишін

Україна шукає кошти в Європейському Союзі задля того, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов’язані з контрактами.

Про це розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у інтерв'ю Euractiv, передає Укрінформ.

"Наша мета – знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З огляду на масштаби і вартість ми ефективні й здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, – це фінансування", – сказав Камишін.

Він зазначив, що однією з ініціатив може стати розширення Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України й залишають його в Україні.

"По-друге, це використання надприбутку від заморожених російських активів, до 3 млрд євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на українську оборонну промисловість, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати. Все, що нам потрібно зараз, – це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів, – без цього ми не зможемо продовжувати працювати", – заявив Камишин.

Третьою ініціативою, за словами Камишіна, стане включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

"Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора", – додав міністр.

Раніше Камишін заявляв, що Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників.

За низкою позицій Україна готова закривати потреби за рахунок власного виробництва. У 2024 році це бронетехніка, всі види (наземні, літальні, морські) безпілотних систем, артилерійські системи.

До того повідомлялося, що Кабінет Міністрів розробляє програми пільгового кредитування приватних оборонно-промислових підприємств,, які діятимуть за принципом "Доступних кредитів 5-7-9".