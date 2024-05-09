Заснований українцями стартап Rentberry купує збанкрутілу WeWork. Угоду оцінили в $600 мільйонів

Заснований українцями стартап Rentberry готується придбати збанкрутілу компанію WeWork – її 100% бізнесу оцінили в $550-650 млн, але точну суму буде відомо після комплексної перевірки.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Покупцем стане або Rentberry, або їхня дочірня компанія, створена для звершення транзакції. Для придбання, разом зі своїм капіталом, залучать кошти партнерських венчурних фондів.

Покупець не бере на себе жодних боргових зобов'язань і не отримує залишків готівки WeWork.

"Наша попередня оцінка припускає, що компанія (WeWork, – ред.) отримає на момент закриття угоди нормалізований та належний рівень оборотного капіталу. Не буде жодних суттєвих зобов'язань, крім тих, що відображені у річній фінансовій звітності або виникли в ході звичайної господарської діяльності з дати останньої річної фінансової звітності", – сказано в повідомленні.

У Rentberry заявляють про готовність "негайно" почати комплексну перевірку, яка включатиме комерційні, бухгалтерські, податкові, юридичні, страхові, операційні, кадрові, фінансові та інші питання, а також питання, пов'язані з нерухомістю.

Після цього може відбутися угода.

Rentberry очікують, що зможуть завершити перевірку та підготовку документації протягом 60 днів.

Про компанії

WeWork – американська компанія, що забезпечує спільний робочий простір для фрілансерів, працівників стартапів, малого бізнесу та великих корпорацій. WeWork також займалася проєктуванням та будівництвом фізичних і віртуальних коворкінг-просторів і надавала офісні послуги для окремих підприємців та цілих компаній.

WeWork подала на банкрутство в листопаді 2023 року. До цього вона вважалася одним із найуспішніших "єдинорогів", досягнувши оцінки в $47 млрд, але після скандалів довкола колишнього CEO Адама Ньюмана акції компанії впали приблизно на 96%.

Rentberry, Inc. – міжнародна компанія з довгострокової оренди житла, що базується в Києві. Компанія була заснована у 2015 році Олексієм Любінським та Лілією Остапчук.