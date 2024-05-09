"Нова пошта" отримала понад 4 мільярди прибутку

Консолідований чистий дохід ТОВ "Нова пошта" у 2023 році становив 43,65 млрд грн, що на 53,3% більше за показники 2022 року (28,46 млрд грн).

Про це йдеться в консолідованій фінансовій звітності компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Виручка групи від надання послуг охоплює доходи від експрес-доставки 36,7 млрд грн (84% загальних доходів групи) й доходи від здійснення грошових переказів 6,5 млрд грн (15% її загальних доходів)", – зазначає в документі аудитор "Бейкер Тіллі Україна".

Консолідований чистий прибуток "Нової пошти" за минулий рік сягнув 4,28 млрд грн, що на 31,1% краще за показник 2022 року.

Як раніше повідомлялося з посиланням на неконсолідовану звітність, ТОВ "Нова пошта" у 2023 році збільшило чистий прибуток на 85,7% – до 3,97 млрд грн, а його виручка зросла на 54% – до 36,47 млрд грн.

Консолідований валовий прибуток групи зріс минулого року на 64,9% – до 12,15 млрд грн, а операційний – на 46,4%, до 7,44 млрд грн.

Чистий грошовий потік від операційної діяльності 2023 року зріс до 8,27 млрд грн із 6,07 млрд грн роком раніше, тоді як негативний рух коштів від інвестдіяльності збільшився до 4,96 млрд грн із 2,58 млрд грн, від фінансової діяльності – до 1,73 млрд грн із 1,67 млрд грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти групи на кінець 2023 року становили 6,5 млрд грн проти 4,94 млрд грн роком раніше, чистий борг – 5,65 млрд грн проти 4,07 млрд грн.

Нові компанії "Нової пошти"

"Нова пошта" у 2023 році створила 18 дочірніх компаній за кордоном, 15 з яких у повній власності групи, загальна кількість зарубіжних компаній на кінець 2023 року сягнула 20.

У березні минулого року було створено компанію UK Novapay LTD із внеском на момент створення 13,7 млн грн, проте за рік додаткові внески до статутного капіталу становили 26,2 млн грн.

Інвестиції у створені в тому ж березні Nova Post Estonia OU і Nova Post Latvia SIA у 2023 році становили відповідно 12 млн грн і 16,0 млн грн, тоді як у створені в липні Nova Post FR SAS і Nova Post IT S.R.L. – відповідно 21,5 млн грн і 14,3 млн грн.

Найбільші вкладення серед зарубіжних компаній торік було здійснено в Nova Post Poland SP. Z o.o. – 393 млн грн.

Багато зарубіжних компаній торік поки показали збиток, зокрема, чистий збиток Nova Post Poland становив 157 млн грн.

Водночас, у січні 2024 року ТОВ "НоваПей" було розподілено дивіденди за 2023 рік на суму 180 млн грн, з яких виплачено 175,2 млн грн.

У звіті група нагадала, що в липні 2022 року з метою розширення і збільшення ефективності логістичного бізнесу та інфраструктури зробила внески в капітал ТОВ "КМС", ТОВ "Подол-Експо" і ТОВ "Нова Плейс" відповідно 509,1 млн грн, 504 млн грн і 90,4 млн грн, отримавши 85%, 99% і 99% частки.

"КМС" володіє логістичними терміналами в Києві, "Подол-Експо" – в Чернігові та Хмельницькому, а також займається будівництвом терміналів у Київській області.

Крім того, в червні 2022 року група зробила внесок у капітал ТОВ "Новобокс" і ТОВ "Дніпро Девелопмент Груп" ("ДДГ") 868 млн грн і 1,29 млрд грн відповідно, отримавши відповідно 99% і 95% частку.

"Новобокс" володіє мережею поштоматів по всій території України, а "ДДГ" будує логістичні термінали в Одесі та Дніпрі. У 2023 році вкладення в них, згідно зі звітом, становили відповідно 258,6 млн грн і 172,8 млн грн.

У березні 2024 року "Нова пошта" придбала 100% у ТОВ "Нова Девелоп" – правонаступник "Бест Логістик Груп", що займалося будівництвом і наданням в оренду логістичних комплексів і входило до девелоперського холдингу повного циклу Globus, і до травня здійснила передоплату розміром 151,4 млн грн.

Згідно зі звітом групи, виплати 22 представникам провідного управлінського персоналу 2023 року становили 533,5 млн грн, що у 2,4 раза більше за 2022 рік, коли був 21 представник.