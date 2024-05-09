Рада поширила програму пільгових кредитів на виробників зброї

Верховна Рада ухвалила закон, який надає можливість підприємствам оборонно-промислового комплексу мати доступ до державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

Відповідно до закону, для виробників зброї відсоток пільгового кредиту буде 7% на інвестиції і 9% – на обігові кошти.

Максимальна сума кредиту, які можуть взяти підприємства становить 500 млн грн. Адмініструватиме цю програму Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

"Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі – і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона", – наголосив Кисилевський.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів розробляє програми пільгового кредитування приватних оборонно-промислових підприємств,, які діятимуть за принципом "Доступних кредитів 5-7-9".

Нагадаємо, Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Але виробничі можливості країни – втричі більші