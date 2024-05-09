Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США після зміцнення на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 10 травня, на рівні 39,5518 грн/$, порівняно із 39,3828 грн/$ у четвер.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 42,4312 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.