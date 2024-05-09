Суд знову зменшив заставу для ексголови ДФС Насірова

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, але зменшив суму застави з 65 млн грн до 55 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина ідозрюваного раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави, хоча до цього захист так казав і про внесені дружиною 10 млн грн, додали в ЦПК.

Загалом, Насіров перебуває під вартою вже півтора року. За цей час запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

У чому підозрюють Насірова

У жовтні 2022 року співробітники НАБУ та САП повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.