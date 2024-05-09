Рада узаконила видачу закордонних паспортів українським біженцям за кордоном

Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України за кордоном.

За ухвалення відповідного законопроєкту №11017 за основу та в цілому проголосували 236 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований "на законодавче закріплення зручних для громадян України адміністративних послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів". Зокрема, йдеться про оформлення паспортів за кордоном через держпідприємство "Документ".

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Відповідні зміни вносяться до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", ними пропонується:

передбачити можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

можливість оформлення через державне підприємство "Документ" паспорта громадянина України та/або паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України;

зменшити строки термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до семи днів;

передбачити, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли шістдесяти п’яти років;

усунути основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Крім того пропонується внести уточнюючі зміни до закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".