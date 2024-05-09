Словацькі прикордонники фіксують зростання незаконних перетинів чоловіками з України. За тиждень травня – в 11 разів

Словацькі прикордонники з початку року фіксують зростання незаконних перетинів кордону чоловіками з України. Це відбувається на тлі ухвалення нового закону про посилення мобілізації.

Як пише AFP, про це повідомила речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперницька, передає "Європейська правда".

За її словами, за чотири місяці 2024 року правоохоронці затримали та звільнили 338 українських чоловіків. За аналогічний період минулого року піймали 166 українців.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року їхнє число становило чотири людини", – додала речниця.

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Коперницька наголосила, що українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон, затримують, видають їм дозвіл на перебування в країні та відпускають.

"З початку війни жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було", – сказала Коперницька, зауваживши, що в березні до країни потрапив співробітник українського прикордонного патруля – беззбройний і в цивільному одязі.

Як повідомлялося, законопроєкт №10449 про посилення мобілізації Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 11 квітня.

Зокрема, законопроєкт передбачає зміни щодо процесів мобілізації і демобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, а також запроваджує нові обовʼязки військовозобовʼязаних.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів