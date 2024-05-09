Митники виявили з початку року порушень на 6 мільярдів. ІНФОГРАФІКА

За чотири місяці 2024 року українські митники виявили порушень на 6 млрд грн, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Протягом січня-квітня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 3275 порушень митних правил на суму 6 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 3,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 965 справах були тимчасово вилучені предмети правопорушень на майже 104 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 50 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 23 млн грн;

транспортних засобів на суму 29 млн грн;

валюти на суму 1,5 млн грн.

У 1160 справах про порушення митних правил митники стягнули штрафів на 31 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 1623 справи на суму 4,5 млрд грн. У 1613 справах, у тому числі заведених у попередні періоди, суд ухвалив рішення про штрафи та конфіскацію на загальну суму 540 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році Державна митна служба виявила порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2022 роком вартісний показник збільшився у три рази.