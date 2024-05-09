Рада ухвалила рішення для запуску "Земельного банку", – голова ФДМУ:

Верховна Рада врегулювала розподіл плати за землю, яку здаватимуть в оренду через аукціони.

Про це очільник Фонду державного майна Віталій Коваль повідомив у Telegram.

"Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту "Земельний банк". Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду", – написав Коваль.

Він уточнив, що 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів.

За його словами, ухвалення цієї норми дозволить:

значно збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через "Земельний банк";

зберегти надходження місцевих бюджетів на поточному рівні;

у перспективі збільшити доходи місцевих бюджетів за рахунок виведення з тіні орендних відносин.

Скільки земель залишилося у власності держави?

Як повідомлялося, на початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.

Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).

Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.