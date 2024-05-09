"Укренерго" отримало від Німеччини грант на 45 мільйонів євро. На що спрямують гроші

НЕК "Укренерго" отримала грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідний документ підписали голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, директорка KfW по Східній Європі, Кавказу та Центральній Азії Вероніка Гарсіа дель Арко та голова представництва KfW в Україні та Молдові Лоренцо Ґесснеро.

За словами Кудрицького, кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з’єднання України з європейською енергосистемою.

"Це важливий крок у подальшому розвитку взаємозв’язків енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи. Також частина коштів буде спрямована на закупівлю високовольтного обладнання та відновлення об’єктів в центральному регіоні після терористичних російських атак", – долав він.

Загалом, за підтримки німецького банку розвитку KfW за період військової агресії РФ "Укренерго" залучило понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.