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Новини
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Перший обласний центр в Україні вимикатиме вуличне освітлення вночі

електроенергія,світло

Через дефіцит електроенергії в енергосистемі України у Чернігові повністю вимикатимуть вуличне освітлення після 22:30.

Про це в.о. мера Чернігова Олександр Ломако повідомив у Telegram.

"Внаслідок російської військової агресії пошкоджено об‘єкти обʼєднаної енергетичної системи України – фіксується дефіцит електроенергії. З метою економії зовнішнє освітлення у місті працюватиме у парках, скверах, бульварах – до 21:30 год, на обʼєктах вулично-дорожньої мережі – до 22:30 год.", – написав очільник міста.

Як повідомлялося, раніше київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі, однак повністю світло у столиці не вимикатимуть.

Автор: 

Чернігів (108) освітлення (23) електроенергія (4235)


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а Київ сяє вогнями посеред дня - дешеві кафешки взяли моду вивішувати гирлянди лампочок, які горять і вдень
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09.05.2024 21:47 Відповісти
У мене на вулиці (Київ) вперше з початку війни вимкнули ліхтарі. Нарешті!
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09.05.2024 22:30 Відповісти
От шо значить трьохрівневий захист ТЕЦ!😁
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10.05.2024 00:48 Відповісти
А Харків вже не обласний центр?
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10.05.2024 06:52 Відповісти

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