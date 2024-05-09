Перший обласний центр в Україні вимикатиме вуличне освітлення вночі

Через дефіцит електроенергії в енергосистемі України у Чернігові повністю вимикатимуть вуличне освітлення після 22:30.

Про це в.о. мера Чернігова Олександр Ломако повідомив у Telegram.

"Внаслідок російської військової агресії пошкоджено об‘єкти обʼєднаної енергетичної системи України – фіксується дефіцит електроенергії. З метою економії зовнішнє освітлення у місті працюватиме у парках, скверах, бульварах – до 21:30 год, на обʼєктах вулично-дорожньої мережі – до 22:30 год.", – написав очільник міста.

Як повідомлялося, раніше київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі, однак повністю світло у столиці не вимикатимуть.