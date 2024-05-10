В Україні працює мережа секретних заводів із виробництва зброї, – ЗМІ

Після початку повномасштабної війни в Україні з’явилася мережа прихованих заводів, на яких виготовляють зброю.

Про це пише El Mundo з посиланням на джерела в українській збройній промисловості, передає Радіо Свобода.

За даними видання, деякі з цих заводів сховані під землею, деякі – за "величезними декораціями". Співрозмовник El Mundo додав, що питання збереження розташування цих виробництв у таємниці особливо непокоїть Київ, оскільки серед співробітників підприємств уже були "зрадники".

Як пишуть журналісти, будівництву секретної мережі виробництв сприяє міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Наразі на цих заводах випускають боєприпаси, всі види дронів, БТР "Козак", ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна". Обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску 2023 року, заявило джерело.

Як повідомлялося, Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Але виробничі можливості країни – втричі більші