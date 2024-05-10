БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
388 1

В Україні працює мережа секретних заводів із виробництва зброї, – ЗМІ

українська,нептун

Після початку повномасштабної війни в Україні з’явилася мережа прихованих заводів, на яких виготовляють зброю.

Про це пише El Mundo з посиланням на джерела в українській збройній промисловості, передає Радіо Свобода.

За даними видання, деякі з цих заводів сховані під землею, деякі – за "величезними декораціями". Співрозмовник El Mundo додав, що питання збереження розташування цих виробництв у таємниці особливо непокоїть Київ, оскільки серед співробітників підприємств уже були "зрадники".

Як пишуть журналісти, будівництву секретної мережі виробництв сприяє міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Наразі на цих заводах випускають боєприпаси, всі види дронів, БТР "Козак", ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна". Обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску 2023 року, заявило джерело.

Як повідомлялося, Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Але виробничі можливості країни – втричі більші

Автор: 

завод (735) зброя (869) Камишін Олександр (67)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було Х, Стало 3Х.
показати весь коментар
13.05.2024 21:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 