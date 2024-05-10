В Україні продовжує падати ринок автобусів, за місяць – на третину

У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (включно з мікроавтобусами), що на 35% менше, ніж торік та на 29% менше, ніж у березні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

Найчастіше минулого місяця вперше реєстрували: ZAZ – 17 одиниць, Ataman – 15, Etalon – 10.

Серед вживаних автотранспортних засобів лідерами були Mercedes-Benz – 18 одиниць, MAN – 6 та Van Hool – 5.

Загалом із початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів, що на 23% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Із них нових – 367 одиниць (-27%); вживаних – 233 (-15%).

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).