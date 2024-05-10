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Новини
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В Україні продовжує падати ринок автобусів, за місяць – на третину

автобус

У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси (включно з мікроавтобусами), що на 35% менше, ніж торік та на 29% менше, ніж у березні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

Найчастіше минулого місяця вперше реєстрували: ZAZ – 17 одиниць, Ataman – 15, Etalon – 10.

Серед вживаних автотранспортних засобів лідерами були Mercedes-Benz – 18 одиниць, MAN – 6 та Van Hool – 5.

Загалом із початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів, що на 23% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Із них нових – 367 одиниць (-27%); вживаних – 233 (-15%).

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).

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Ніхто не хоче вкладати гроші в країну де йде війна.
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10.05.2024 11:30 Відповісти
Вумний нарід знищив автобуси "Богдан" , санітарні машини цього заводу, які йшли у війська "експерти" н телеканалі медведчука-коломойського "1+1" назвли сирими і що постійно лаамаються, інші проекти на фронт і що, мбуть мють звод по виготовленню автобусів "квартальний" студією "95 квартал", або санітарні автомобілі "Гундосік"?
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10.05.2024 11:37 Відповісти
А нафіга тупому стаду автобуси відчизнянного виробнитства,краще кацапські ПАЗіки.Дебіли не розуміють що ці підприємства платили налоги.Бо думали що гроші пенсам,вчителям,бюджетникам беруться на тумбочке,чи в роялі,де препіздент грав прибором.
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10.05.2024 14:56 Відповісти

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