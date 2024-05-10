БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
219 0

П’ять країн Євросоюзу посилять контроль за дотриманням санкцій проти РФ

санкції

П’ять країн – Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща – підписали угоду про посилення контролю за дотриманням європейських санкцій проти РФ.

Як пише Yle з посиланням на митну службу Фінляндії, відповідний документ підписали у Вільнюсі.

Угода має посилити та уніфікувати контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії. Як наголосили фінські митники, зовнішні кордони Євросоюзу відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – сказав генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.

Як повідомлялося, 15 квітня Фінляндія закрила морські пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.

Автор: 

росія (14183) санкції (4379) Фінляндія (335)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 