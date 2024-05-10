П’ять країн Євросоюзу посилять контроль за дотриманням санкцій проти РФ

П’ять країн – Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща – підписали угоду про посилення контролю за дотриманням європейських санкцій проти РФ.

Як пише Yle з посиланням на митну службу Фінляндії, відповідний документ підписали у Вільнюсі.

Угода має посилити та уніфікувати контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії. Як наголосили фінські митники, зовнішні кордони Євросоюзу відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – сказав генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.

Як повідомлялося, 15 квітня Фінляндія закрила морські пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.