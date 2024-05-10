Експорт української електроенергії впав у квітні у 13 разів, – аналітики

Упродовж квітня Україна експортувала електроенергії обсягом 12 тис. МВт-год, що у 13 разів менше, ніж у березні.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group із посиланням на дані порталу EnergyMap.

"У квітні імпорт електроенергії перевершив експорт у понад 18 разів. Продавати за кордон через російські удари по енергетичній інфраструктурі довелося значно менше. Проти березня експорт упав у 13 разів і склав 12 тис. МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 36% експортованої електроенергії (4,2 тис. МВт-год) надійшли до Угорщини, 33% (4 тис. МВт-год) – до Молдови; 20% (2,4 тис. МВт-год) – до Румунії; 10% (1,2 тис. МВт-год) – до Словаччини та лише 1% (0,1 тис. МВт-год) – до Польщі.

Водночас імпорт електроенергії зріс на третину та становив 223,9 тис. МВт-год. У квітні Україна імпортувала 44% електроенергії (97,7 тис. МВт-год) з Угорщини; 21% (48 тис. МВт-год) – із Румунії; 19% (43,3 тис. МВт-год) – зі Словаччини; 9% (20,4 тис. МВт-год) – із Молдови та 7% (14,5 тис. МВт-год) – із Польщі.

Зазначається, що у квітні 2023 року Україна придбала 4,2 тис. МВт-год, тож купівля побільшала у 53 рази.

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

Через це Міненерго закликає підприємства використовувати всі можливості для імпорту електроенергії, щоб уникнути потенційних обмежень у споживанні.