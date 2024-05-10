Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжний захід для ексміністра Сольського

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексміністру аграрної політики Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні землями на Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"10 травня 2024 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП та апеляційних скарг сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 26 квітня про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 75,7 млн грн застави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як зауважили у САП, оскільки визначену судом заставу внесено, на підозрюваного покладено відповідні процесуальні обов’язки. Термін дії запобіжного заходу триватиме до 24 червня.

Напередодні Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

У чому звинувачують Сольського

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру на той момент чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

26 квітня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Схеми з землею: що відомо про кримінальну справу міністра агро політики Миколи Сольського?