"Енергоатом" збудує власний залізобетонний завод – вже витратили 23 мільйони на проєкт

Філія "ВП "Хмельницька АЕС" держкомпанії НАЕК "Енергоатом" 4 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Інноваційна компанія "Призма" на виконання проєктних робіт вартістю 22,65 млн грн (із ПДВ).

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року підрядник має спроєктувати реконструкцію виробничої бази комбінату спеціальних будівельних конструкцій та відкритого полігону виготовлення збірних залізобетонних виробів і збирання монтажних елементів по вулиці Промисловій у Нетішині.

Замовник планує оплачувати проєктні роботи протягом шести місяців після їх виконання.

Технічне завдання передбачає: будівлю комбінату спеціальних будівельних конструкцій, цех із виготовлення спеціальних залізобетонних конструкцій, цех антикорозійного покриття, бетонний завод, трансформаторну підстанцію, столярний цех, склади, контрольно-пропускні пункти, захисні споруди цивільного захисту, побутову, виробничі та адміністративні будівлі.

Об’єкт повинен мати потужність 1 400 тонн спеціальних металоконструкцій, 12 000 кубометрів залізобетонних конструкцій, 1 400 тонн арматурних виробів та 1-1,5 корпусних конденсатори на рік. Там працюватиме 350-380 осіб.

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На нинішньому етапі вартість будівництва ще невідома, проте у кошторис закладуть зарплату при розряді складності робіт 3,8 у розмірі 32 тис. грн.

Очікувана вартість закупівлі становила 36 млн грн. "ІК "Призма" виграла тендер, знизивши ціну на 37% – до 22,65 млн грн.

Дорожчими суперниками переможця були ТОВ "Будівельна індустрія Кантріінвестбуд" із ціною 34,98 млн грн і АТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ("КІЕП") із ціною 35,5 млн грн.

Харківською "ІК "Призма" володіє та керує Олександр Хуторний. Усього з 2016 року фірма отримала підрядів на 68,72 млн грн, майже всі – в "Енергоатома". У тому числі 6,38 млн грн на проєктування арматурного цеху.