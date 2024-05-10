Електронну чергу для автобусів запустили на чотирьох пунктах пропуску з Румунією

На чотирьох пунктах пропуску кордону з Румунією запрацювала послуга реєстрації часу перетину кордону для пасажирських автоперевізників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу. Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути", – наголосили у відомстві.

Із 10 травня послуга реєстрації доступна на чотирьох пунктах пропуску з Румунією: "Дякове – Халмеу", "Красноїльск – Вікову де Сус", "Дяківці – Раковець", "Орлівка – Ісакча".

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для вказаних пунктів пропуску стартувала о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом розпочнеться 11 травня о 12:00.

Відтепер автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску із 29.

єЧерга для автобусів

Як повідомллося, з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею.

Нагадаємо, у серпні минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску для автобусів.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски. На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.