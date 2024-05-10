Brave1 запустив нову програму для оборонних стартапів. Розміри грантів збільшили до 2 мільйонів

Із 10 травня розпочинається новий прийом заявок на отримання грантів від проєкту Brave1 для українських розробників у сфері defense tech. Суму грантів збільшили. Тепер можна отримати від 500 тис. до 2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За словами міністра Михайла Федорова, завдяки кластеру Brave1 розробники можуть отримати військову експертизу, можливості для тестувань, організаційну, інформаційну та фінансову підтримку власних проєктів.

"Кластер уже видав 189 грантів на $3,3 млн. Відтепер суму грантів збільшили до 500 тисяч гривень, 1 та 2 мільйонів гривень. Це означає, що виробники матимуть більше можливостей для розвитку та вдосконалення своїх продуктів. Як результат технологічних рішень на фронті ставатиме більше", – наголосив він.

Раніше сума грантів становила від $5 тис. та $25 тис (від 200 тис. до 1 млн грн).

Хто може податися на грант від Brave1

Податися на грант у 500 тис. грн можуть ті українські виробники, чия розробка пройшла оборонну експертизу та отримала загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів.

Для отримання 1 млн грн загальна оцінка повинна становити не менше 4 балів, а оцінка поточного рівня готовності розробки – не менше 5 балів.

Грант на 2 млн грн зможуть отримати ті виробники, загальна оцінка розробок яких та оцінка поточного рівня готовності становлять не менше 5 балів.

Заповнення та подання заявки відбувається на спеціальному вебпорталі USFplatform

Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток свого продукту.

Кожен розробник, який отримав грантову підтримку, зобов’язаний звітувати про її використання. У разі порушень Грантового договору грантові кошти підлягають поверненню.