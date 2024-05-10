У родини підсанкційного російського олігарха знайшли таємну нерухомість у "серці Альп"

Супутниця путінського мільярдера Едуарда Худайнатова та мати його дітей таємно придбала чотири вілли у австрійському містечку Кітцбюель, яке називають "серцем Альп".

Про це йдеться у спільному розслідуванні проєктів "Важные истории", Paper Trail Media та Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP)

У березні цього року регіональна австрійська газета Tiroler Tageszeitung розповіла про таємничу росіянку "Світлану Є.", яка придбала одразу чотири вілли в містечку попри обмеження на придбання нерухомості. Загальна вартість цього майна – 26 млн євро.

Журналісти з’ясували, що всі чотири шале належать 50-річній Світлані Єлісєєвій – супутниці російського нафтогазового олігарха Едуарда Худайнатова та матері щонайменше двох його дітей.

За даними австрійського реєстру нерухомості, скуповувати нерухомість у Кіцбюелі Єлісєєва почала в 2017 році – тоді вона за 13,2 млн євро придбала розкішну віллу на схилі гори з видом на саме місто, альпійську долину і всесвітньо відомі гори. У 2018 році Єлісєєва купила ще два будинки за 6 млн євро (на одній ділянці), а у травні 2021 року – четвертий, за 7 млн євро. Загальна площа вілл, що належать Єлисєєвій, — близько 4400 квадратних метрів.

Щоб уникнути посиленої перевірки покупця австрійською владою, за кілька місяців до придбання першої вілли Єлісєєва отримала паспорт Кіпру завдяки програмі "громадянство в обмін на інвестиції". За нею кіпрське громадянство можна було отримати за інвестиції від 2,5 млн євро.

До отримання кіпрського паспорта Єлісєєва намагалася отримати паспорт Мальти, її заявку розглядала фірма Henley&Partners. Саме витік документів цієї фірми підтверджує зв'язок Єлісєєвої та Худайнатова.

Попри те, що вони ніколи не були одружені, у мальтійській заявці від 2016 року членами сім'ї вказані двоє їхніх неповнолітніх дітей, а самого Едуарда Худайната у заявці називають "партнером" і спонсором Світлани.

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У 2010-2012 роках Худайнатов очолював найбільшу нафтову компанію Росії – державну "Роснєфть". Як видно з витоку, оскільки з 2014 року нафтова компанія вже була під санкціями і США та Євросоюзу, Henley&Partners відкликали заявку Єлісєєвої і припинили працювати з нею.

Худайнатова називають "людиною Сєчіна" – нинішнього голови "Роснєфті" і друга Володимира Путіна. Після роботи у "Роснєфті", він у 2013 році очолив "Незалежну нафтогазову компанію" (ННК), пізніше стало відомо, що він є її єдиним власником. ННК дешево купувала активи у Росії, а також дуже дорого продавала: за родовища на Таймирі "Роснєфть" заплатила їй $9,6 млрд. У 2022 році Forbes оцінив статки Худайнатова щонайменше у $2 млрд.

З початком повномасштабної війни проти України Худайнатов потрапив під санкції ЄС. Крім того, виявилося, що на нього оформлено 8 яхт, які, ймовірно, належать його патрону Ігорю Сєчіну, російському олігарху Сулейману Керімову і навіть Володимиру Путіну.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".