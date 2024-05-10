Найстаріша фондова біржа України відмовилась від ліцензій і припинить роботу
Акціонери фондової біржі ПФТС наприкінці квітня визнали недоцільним провадження подальшої діяльності та вирішили звернутися до регулятора для анулювання її ліцензії.
Про це йдеться у матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня, передає liga.net.
Відповідне рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.
Зокрема, заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.
Раніше у Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку повідомляли, що ПФТС не виконала вимоги до нормативу ліквідності. На загальних зборах акціонери не змогли домовитися про надання біржі фінансової допомоги, щоб привести її діяльність у відповідність до встановлених нормативів.
Очільник Нацкомісії Руслан Магомедов розказував, що у міноритарних акціонерів були претензії до основного власника і взагалі вони не бачать подальшого функціонування цієї біржі.
У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).
Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".
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цікаво, коли здохне УБ, яка на 43% належала засрашинцям?
Втім завжди не пізно перебудувати економіку за найкращими життєздатними моделями - КНДР, Ірану, Сомалі......
Тому будь-ласка, не коментуй...те те, в чому є невігласом, простіше кажучи - ні біса не петраєш
Зараз закрию позиції на ASX та TSE і буду вчити теорію та практику, як мені порадив гуру економіки. А гуру хоч 2 бакси заробив біржовою діяльністю? Чи сидить в Німеччині на 500 євро як біженцю?
P.S. Розвелось недоекспертів, з експертів вірусології, в експерти з фондового ринку, транзитом через еспертизу в військовій справі.
а котування відслідковував в Лондоні і Франкфурті он-лайн в реал-таймі через Ройтерс (а їх стояло небагато тоді і вартувало воно шаленних грошей тоді взагалі то) в Києві ще на початку нульових. А перший раз на NYSE був в 1997 році.
І зараз з таких як ти недоучок пробую зробити розумними фахівцями, правда в Німеччині...
тому вали звідси і не приндся, бо одні смердюхи від тебе ...
Dixi.