Найстаріша фондова біржа України відмовилась від ліцензій і припинить роботу

Акціонери фондової біржі ПФТС наприкінці квітня визнали недоцільним провадження подальшої діяльності та вирішили звернутися до регулятора для анулювання її ліцензії.

Про це йдеться у матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня, передає liga.net.

Відповідне рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

Зокрема, заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.

Раніше у Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку повідомляли, що ПФТС не виконала вимоги до нормативу ліквідності. На загальних зборах акціонери не змогли домовитися про надання біржі фінансової допомоги, щоб привести її діяльність у відповідність до встановлених нормативів.

Очільник Нацкомісії Руслан Магомедов розказував, що у міноритарних акціонерів були претензії до основного власника і взагалі вони не бачать подальшого функціонування цієї біржі.

У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".