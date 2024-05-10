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Новини
10 535 16

Найстаріша фондова біржа України відмовилась від ліцензій і припинить роботу

біржа

Акціонери фондової біржі ПФТС наприкінці квітня визнали недоцільним провадження подальшої діяльності та вирішили звернутися до регулятора для анулювання її ліцензії.

Про це йдеться у матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня, передає liga.net.

Відповідне рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

Зокрема, заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.

Раніше у Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку повідомляли, що ПФТС не виконала вимоги до нормативу ліквідності. На загальних зборах акціонери не змогли домовитися про надання біржі фінансової допомоги, щоб привести її діяльність у відповідність до встановлених нормативів.

Очільник Нацкомісії Руслан Магомедов розказував, що у міноритарних акціонерів були претензії до основного власника і взагалі вони не бачать подальшого функціонування цієї біржі.

У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".

Автор: 

біржа (536) ліцензія (753)


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Топ коментарі
+5
як була беззмістовною, такою і здохла. Китайцям - привіт.

цікаво, коли здохне УБ, яка на 43% належала засрашинцям?
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10.05.2024 15:19
+4
Дивлячись на фондові біржі країн Заходу (і цивілізованого Сходу), дійсно переконуюсь про нежиттєздатність їх економічної моделі..... "А скоро вашому США кирдик! Госдолг....." - десь я це вже чув.
Втім завжди не пізно перебудувати економіку за найкращими життєздатними моделями - КНДР, Ірану, Сомалі......
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10.05.2024 16:30
+3
Даздравствуєт ссср.Торгівельна біржа досі працює на рашці.
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10.05.2024 15:23
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А як же ті шо в них хабарі получали, залишаться голими та босими.
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10.05.2024 15:12 Відповісти
І що теперка маємо робити, людоньки, - га?
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10.05.2024 15:13 Відповісти
Хто завгодно, аби не українці: Очільник Нацкомісії Руслан Садрудинович Магомедов Джерело: https://biz.censor.net/n3488791
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13.05.2024 09:29 Відповісти
як була беззмістовною, такою і здохла. Китайцям - привіт.

цікаво, коли здохне УБ, яка на 43% належала засрашинцям?
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10.05.2024 15:19 Відповісти
Даздравствуєт ссср.Торгівельна біржа досі працює на рашці.
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10.05.2024 15:23 Відповісти
Маю нагадати, що в ********* світі, фондові біржі це термометр економіки. І їх закриття, сигналізує зовсім не про реальне зростання економіки країни, а про величезні проблеми.
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10.05.2024 16:18 Відповісти
в ********* світі наявність біржі, особливо фондової, говорить про те, що економічна модель, яка використовується в цій економіці абсолютно нежиттєздатна і будується тільки на рості грошової маси, тобто при існуванні інфляції і поступовому знеціненні національної (та не тільки) грошової одиниці. Тобто як то кажуть, скільки мотузочка не в'ється, все одно буде кінець, тобто капець.
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10.05.2024 16:23 Відповісти
Дивлячись на фондові біржі країн Заходу (і цивілізованого Сходу), дійсно переконуюсь про нежиттєздатність їх економічної моделі..... "А скоро вашому США кирдик! Госдолг....." - десь я це вже чув.
Втім завжди не пізно перебудувати економіку за найкращими життєздатними моделями - КНДР, Ірану, Сомалі......
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10.05.2024 16:30 Відповісти
пану рекомендую ознайомитися з теорією і практикою біржової діяльності і не ліпити сюди все, що він десь і колись чув.

Тому будь-ласка, не коментуй...те те, в чому є невігласом, простіше кажучи - ні біса не петраєш
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10.05.2024 17:06 Відповісти
Ой, дійсно, куди ж я проти справжнього експерта з біржової діяльності попер.....
Зараз закрию позиції на ASX та TSE і буду вчити теорію та практику, як мені порадив гуру економіки. А гуру хоч 2 бакси заробив біржовою діяльністю? Чи сидить в Німеччині на 500 євро як біженцю?
P.S. Розвелось недоекспертів, з експертів вірусології, в експерти з фондового ринку, транзитом через еспертизу в військовій справі.
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11.05.2024 09:14 Відповісти
ти рагуль "колхозний"... вирішав, що напишеш два слова з токіо і австралії і будеш виглядати розумним? ти баран, бо я вчив того ж Еліота, коли ти ще навіть не народився...
а котування відслідковував в Лондоні і Франкфурті он-лайн в реал-таймі через Ройтерс (а їх стояло небагато тоді і вартувало воно шаленних грошей тоді взагалі то) в Києві ще на початку нульових. А перший раз на NYSE був в 1997 році.
І зараз з таких як ти недоучок пробую зробити розумними фахівцями, правда в Німеччині...
тому вали звідси і не приндся, бо одні смердюхи від тебе ...
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11.05.2024 21:12 Відповісти
Ух, яке визгливе створіння зустрілось. Спочатку втирає про нежиттєздатність розвинутих економік та бірж, а тепер виявляється воно експерт. В чому? В пошуку в Google? Вчить воно когось... Кого ти вчиш, недоумку? Школярів користуватись пошуком? Так вони краще від тебе вміють. Ідіотів просаджувати гроші через кухні? Так вони і без тебе їх просадять. Іди звідси, вчитель, іди і не показуйся на очі людям, не демонструй свою "альтернативну розумову діяльність", отримуй свої 500, чи скільки там євро подачки і не вякай на публіці, демонструючи свою тупусть.
Dixi.
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12.05.2024 08:37 Відповісти
НУ ТАК ПОТРІБНО ВИКОНАТИ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ПОРУШЕНЬ !)
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12.05.2024 22:25 Відповісти

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