"Медзакупівлі" знову замовили швидкі на 100 мільйонів у компанії родини лікаря-колаборанта після зриву попередніх угод

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" 11 квітня і 6 травня уклало три угоди з ТОВ "Автоспецпром" про закупівлю автомобілів швидкої допомоги на загальну суму 104,5 млн грн.

Закупівлі відбувалися через запит цінової пропозиції, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом виробнику замвоили 35 "швидких" типу С у межах ініціативи United24.При цьому фірма ще повинна поставити "Медзакупівлям" одну останню "швидку" за контрактами ще 2021 року.

Зокрема за травневою угодою замовили 22 автівки на базі мікроавтобуса Dangel Jumper із повним приводом по 3,1 млн грн або $79 тис. за одиницю (за курсом НБУ на дату угоди). У листопаді 2023 року "Медзакупівлі" замовляли "Автоспецпрому" такі автівки по 2,9 млн грн або по $80 тис. на той час.

У квітні ще шість таких автівок на базі мікроавтобуса Dangel Jumper із повним приводом замовили по 2,9 млн грн, що сьогодні вже дорівнює лише $69 тис.

Решта сім квітневих автівок на базі Citroen Jumper із переднім приводом коштують по 2,7 млн грн, або $74 тис. Торік доларова ціна була трохи нижчою – 2,52 млн грн, або $69 тис.

На найбільшому тендері конкурентами переможця були ТОВ "Ксенко Авто Продакшн" та ТОВ "ВіДі Юнікомерс". Причому фірма "Ксенко" запропонувала таку саму ціну, як і "Автоспецпром", але програла, оскільки завантажила свою пропозицію в систему пізніше. Інші два замовлення "Автоспецпром" отримав без конкуренції, бо на запити більше ніхто не прийшов.

Кінцевими бенефіціарами фірми "Автоспецпром" на чолі зі Світланою Курченко є Герман Фісталь, а також син його покійного брата Володимира Фісталя – Артем Фісталь. Батьком Германа та Володимира Фісталів є відомий лікар і професор Еміль Фісталь, який останніми роками працював в окупованому Росією Донецьку та отримував нагороди так званої "ДНР".

При цьому фірма неодноразово зривала строки постачання швидких державним замовникам.

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Як повідомлялося, у 2021 році "Медзакупівлі" віддали "Автоспецпрому" підряди на постачання 815 "швидких" типів В і С загальною вартістю 1,34 млрд грн. Фірмі одразу перерахували повний аванс. Однак довгий час вона не могла виконати замовлення. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Згодом частину договорів щодо 392 автомобілів розірвали із поверненням авансу у гривні, але різниця в курсах з того часу становить близько $5 мільйонів. Так обсяг зменшився до 423 "швидких".

Разом з тим у договорах прописані штрафні санкції, які мають накладатись на підрядника за зрив поставок. Однак їх до "Автоспецпрому" не застосовували. Більше того, "Медзакупівлі" періодично роблять у фірми нові замовлення.

"Медзакупівлі" 6 травня повідомили у відповідь на запит "Наших грошей", що з цього обсягу "Автоспецпром" уже поставив 422 автомобілі. Таким чином, станом на зараз "Автоспецпром" повинен поставити ще один автомобіль за контрактами 2021 року.