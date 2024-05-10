"Укренерго" отримало 400 мільйонів гривень прибутку

За результатами 2023 року НЕК "Укренерго" отримала близько 400 млн грн прибутку. Дохід компанії сягнув 83 млрд грн.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Основні параметри 2023 року для нас такі: ми отримали дохід у розмірі 83 млрд грн, прибуток при цьому становив близько 400 млн грн на противагу збитку у 2022 році", – зазначив він.

За словами Кудрицького, минулого року "Укренерго" погасило 25 млрд грн боргів перед учасниками ринку електроенергії. Зокрема, погашено 9,5 млрд грн боргів на ринку допоміжних послуг та 1,3 млрд грн заборгованості за обмеження роботи станцій на відновлювальних джерелах.

"Укренерго" також зменшило заборгованість перед ДП "Гарантований покупець" за послугу з підтримки ВДЕ на 12,2 млрд грн.

За підсумками 2023 року вартість активів "Укренерго" зросла на 45 млрд грн.