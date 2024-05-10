70 тисяч для військових за бойові завдання: Шмигаль пояснив, коли розпочнуть виплати

Виплати 70 тис. грн доплат для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на першій лінії, розпочнуться після надходження до Міністерства оборони документів про їх перебування 30 днів на передовій.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Жодна виплата військових не буде втрачена. Усі нормативні документи ухвалено. Всі виплати буде здійснено відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів", – сказав Шмигаль.

Доплата за перебування на передовій

Він зазначив, що в документах чітко прописано: доплата в 70 тис. грн здійснюється за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій.

"Щойно військові проведуть облік і перші документи про перебування 30 днів на передовій буде подано до Міноборони, здійснюватимуться виплати на регулярній основі", – появснив Шмигаль.

Виплати родичам загиблих військовослужбовців

Своєю чергою заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що виплати 15 млн грн родичам загиблих військовослужбовців також відбуваються відповідно до законодавства.

Калмикова зазначила, що порядок і сума виплат залежить від кількості родичів, які претендують на цю виплату.

Так, 3 млн грн виплачують у перший місяць рівними частинами між усіма одержувачами, а далі виплати решти коштів розподіляють рівномірно протягом 40 місяців.

Як повідомлялося, на грошове утримання військовослужбовців у 2023 році було спрямовано 943,8 млрд грн.