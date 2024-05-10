Україна збільшила валютний виторг від експорту чорних металів на 17%

Металургійні підприємства України за січень-квітень поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили надходження від експорту чорних металів на 16,56% – до $959 млн.

Це випливає з даних Державної митної служби, передає ЕП.

Як повідомляється, на чорні метали за цей період припало 7,14% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 6,18% за січень-квітень минулого року. У квітні надходження від експорту чорних металів становили $207 млн.

Імпорт аналогічної продукції Україною в січні-квітні поточного року зріс на 25,8% – до $454 млн. У квітні ввезено продукції на $131 млн.

За чотири місяці 2024 року Україна також знизила експорт металовиробів на 8,1% – до $306 млн. У квітні їх експортовано на $77 млн.

Імпорт металовиробів за цей період збільшився на 47,2% – до $326 млн. У квітні цієї продукції імпортовано на $92 млн.

Експорт та імпорт чорних металів за 2023 рік

Як повідомлялося, надходження від експорту чорних металів у 2023 році впали на 41,59% порівняно з 2022 роком – до $2,65 млрд, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%.

Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% – до $1,31 млрд.

Крім того, минулого року Україна зменшила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком – до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% – до $902,57 млн.