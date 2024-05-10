200 політичних партій не подали вчасно звіти про майно та доходи, – НАЗК

Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020-2023 роки не подали майже 200 непарламентських політичних партій.

Непарламентські партії мали подати відповідні звіти за 2020-2023 роки до 26 квітня, а парламентські партії мали прозвітувати до 26 березня, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Загалом політичні партії та їх місцеві організації подали понад 22 тисячі звітів. Проте майже 200 партій не прозвітували або зробили це частково.

Відтак, НАЗК оприлюднило перелік політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечить притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

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Зокрема, звітність за 2023 рік не подали 227 партій, серед них: "Блок Міхеіла Саакашвілі", "Лібертаріанська партія 5.10", "Розумна політика", "Громадянська позиція", "Наша Україна", "Сильна Україна", "Організація українських націоналістів", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Соціал-демократична партія України (об’єднана)", "Народна партія", "Правий сектор", "Партія "Реформи і порядок", "Опозиційна платформа – За життя" тощо.

У Нацагентстві нагадали, що за неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.