Кабмін виділив із резервного фонду 750 мільйонів для ГУР

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 млн гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік для ГУР передбачене фінансування у розмірі 18,1 млрд грн, що менше, ніж у попередньому році (18,7 млрд грн з урахуванням змін).