Кабмін виділив із резервного фонду 750 мільйонів для ГУР
Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 млн гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави", – написав Мельничук.
Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік для ГУР передбачене фінансування у розмірі 18,1 млрд грн, що менше, ніж у попередньому році (18,7 млрд грн з урахуванням змін).
Топ коментарі
+3 vitaliymkua
показати весь коментар10.05.2024 19:11
+2 Luk Viktor
показати весь коментар10.05.2024 19:15
+1 Beta Human
показати весь коментар10.05.2024 19:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ГУР МО України, це армійська розвідка, більшість операцій яких ми дізнаємось набагато пізніше! Не плутай воїнів із Зеленню!
Як можно довести відсутність чогось?
Ти стверджуєш, що там є корупція і дерібан, отже ти повинен доводити приклади цієї корупції і дерібана!
Ок, я тебе зрозумів.
В мене більше нема до Вас питань.
Сьогодні зранку ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині: атаку відбито - Міноборони
РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Наші військові про це знали - Зеленський.
Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині - населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська.
Від посади міністра оборони України відсторонено Рустема Умєрова. Накази Міністерства оборони України замість нього в статусі "тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони" підписує його заступник, Іван Гаврилюк.