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Новини
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Кабмін виділив із резервного фонду 750 мільйонів для ГУР

гур

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Виділено Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 749,7 млн гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік для ГУР передбачене фінансування у розмірі 18,1 млрд грн, що менше, ніж у попередньому році (18,7 млрд грн з урахуванням змін).

Автор: 

держбюджет (1569) Кабмін (7745) ГУР (61)


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Топ коментарі
+3
Недешева кава в Криму виявляється.
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10.05.2024 19:11
+2
мівіна із важкими металами уже проїлася......
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10.05.2024 19:15
+1
Аби тільки пішло на користь справи, а не як завжди...
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10.05.2024 19:24
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Недешева кава в Криму виявляється.
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10.05.2024 19:11 Відповісти
надіюся, із цукром....
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10.05.2024 19:14 Відповісти
мівіна із важкими металами уже проїлася......
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10.05.2024 19:15 Відповісти
Аби тільки пішло на користь справи, а не як завжди...
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10.05.2024 19:24 Відповісти
Що значить "Як завжди"?

Це ГУР МО України, це армійська розвідка, більшість операцій яких ми дізнаємось набагато пізніше! Не плутай воїнів із Зеленню!
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10.05.2024 19:35 Відповісти
Скрізь корупція, дерибан, начальники-самодури і тільки в ГУР все чотєнько до копієчки.
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10.05.2024 19:56 Відповісти
Доведи, що і в ГУРі так само.
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10.05.2024 20:38 Відповісти
Доведи, що не так само.
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10.05.2024 20:42 Відповісти
Ти взагалі нормальний?

Як можно довести відсутність чогось?

Ти стверджуєш, що там є корупція і дерібан, отже ти повинен доводити приклади цієї корупції і дерібана!
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10.05.2024 21:42 Відповісти
В бочкі кислих огірків свіжих нема.
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10.05.2024 21:45 Відповісти
Отже - доказів твоїх тверджень не буде, тільки лише твої голослівні припущення?

Ок, я тебе зрозумів.
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10.05.2024 21:49 Відповісти
Якщо система скрізь прогнивша, то незіпсованого шматка годі і шукати.
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10.05.2024 22:01 Відповісти
Та так - я вже зрозумів, що доказів Ви навести не зможете.

В мене більше нема до Вас питань.
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10.05.2024 22:03 Відповісти
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10.05.2024 19:37 Відповісти
Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету. Взагалі то виділення коштів для спецпідрозділів - військова таємниця. Раз ні, то будемо рахувати ГРУ системою "Телемарафону"

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10.05.2024 22:46 Відповісти

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