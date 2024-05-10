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Кабмін передав Фонду держмайна аграрне підприємство Мін’юсту, на якому працюють засуджені

колонія,вязниця

Кабінет Міністрів передав Фонду державного майна сільськогосподарське підприємство Кримінально-виконавчої служби Мін’юсту.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (Nº 115)" із сфери управління Міністерства юстиції до сфери управління Фонду державного майна з метою забезпечення ефективного управління підприємством", – написав Мельничук.

Як відомо, на держпідприємстві "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 115)" працюють засуджені, які відбувають покарання у "Кагарлицькій виправній колонії (№ 115)".

Автор: 

аграрії (1311) Кабмін (7745) колонія (14) ФДМУ (1364)


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Всьо , колонію закриють . Земельку приберуть до липких ру
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10.05.2024 20:20 Відповісти

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