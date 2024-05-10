Кабмін передав Фонду держмайна аграрне підприємство Мін’юсту, на якому працюють засуджені

Кабінет Міністрів передав Фонду державного майна сільськогосподарське підприємство Кримінально-виконавчої служби Мін’юсту.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 10 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (Nº 115)" із сфери управління Міністерства юстиції до сфери управління Фонду державного майна з метою забезпечення ефективного управління підприємством", – написав Мельничук.

Як відомо, на держпідприємстві "Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 115)" працюють засуджені, які відбувають покарання у "Кагарлицькій виправній колонії (№ 115)".