Кабмін виділив додаткові 189 мільйонів на відновлення будинків у Київській області

Кабінет Міністрів виділив додаткові 189,5 млн грн на продовження відновлення багатоквартирних будинків у Київській області.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 травня.

"Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проєкти, щоб люди могли повернутися до своїх осель", – сказав Шмигаль.

Як деталізував представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, також затверджено перелік об'єктів і заходів, які фінансуються у 2024 році за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області.

Окрім того, були ухвалені обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

Наразі в Київській області відновлено майже 17,5 тис. об’єктів із понад 29 тис. пошкоджених.