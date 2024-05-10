В Україні з липня підвищать акцизи на алкоголь

Уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України про наближення законодавства країни до законодавства Європейського Союзу в частині ставок акцизного податку.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 10 травня.

Законопроєкт має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Які зміни передбачені

Проєктом закону пропонується визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Також передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 грн до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн) для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина ароматизовані ігристі.

Окрім того, передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (включно) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028 року, та розмірами ставок акцизного податку, передбаченими чинним законодавством.