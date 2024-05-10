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Новини
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Кабмін схвалив підвищення акцизів на пальне з липня

бензин,заправка,топливо,азс

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до податкового кодексу України стосовно наближення законодавства країни до законодавства Європейського Союзу в частині ставок акцизного податку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 10 травня.

Законопроєкт спрямований на наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Зокрема, будуть встановлені нові розміри ставок акцизного податку на пальне, враховуючи їх мінімальний рівень, відповідно до Директиви 2003/96/ЄС, котрі набиратимуть чинності з 1 сісня 2028 року.

Пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

  • на бензини – 359 євро за 1000 л,
  • на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л,
  • на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів.

Окрім того, передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (включно) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028 року, та розмірами ставок акцизного податку, передбаченими чинним законодавством.

Також передбачено уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет".

Автор: 

акциз (281) паливо (481) дизпаливо (1282) пальне (22)


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А... Про обов'язкове державне медичне страхування нічого не чути? По цій позиції до країн ЄС наблизитись не вдається?
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11.05.2024 15:11 Відповісти
Ну просто тварюки
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12.05.2024 00:55 Відповісти

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