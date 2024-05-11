"Укрпошта" продаватиме посилки, які не забрали за пів року

"Укрпошта" виставлятиме на продаж посилки, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, таким чином "Укрпошта" впроваджує міжнародні практики щодо поводження з поштовими відправленнями, за котрими не звернулися протягом пів року.

"Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику "Prozorro.Продажі". Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших", – зазначили в "Укрпошті".

Що робить "Укрпошта" з неотриманими посилками

Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, "Укрпошта" відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року.

Упродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, яких вона зазнала, на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить 10 грн. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

Що продаватиметься в незатребуваних посилках

Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах.

"Наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад пів року. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер, згідно із законодавством, ми можемо продати ці посилки й компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу", – сказав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський

Часто шахраї використовують світову практику щодо продажу невручених посилок, розсилаючи смс-повідомлення з пропозицією придбати одну посилку.

"На аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти. Тому, якщо вам пропонують придбати одну посилку, це є ознакою шахрайських дій", – зауважили в "Укрпошті".