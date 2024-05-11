Польща виділила Україні військової допомоги майже на $4 мільярди

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні військової допомоги майже на $4 млрд.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю Укрінформу.

Зварич підкреслив, що зараз для України пріоритетом є військова допомога від зарубіжних партнерів, зокрема і від Польщі.

"Станом на сьогодні Польща надала цієї військової допомоги майже на $4 млрд, і дуже важливо, що ця робота продовжується", – зауважив він.

Зварич повідомив, що Україна має в Польщі важливий стратегічний хаб для отримання військової допомоги.

Він нагадав, що також функціонує медичний хаб, через який транспортуються військові та цивільні особи, які постраждали від російської агресії на лікування в інші країни Європи.

Зварич також наголосив, що різного роду гуманітарну допомогу надають Україні органи місцевого самоврядування Польщі та організації неурядового сектора.

Допомога Польщі для України

Раніше повідомлялося, що Польща зменшить допомогу для українських біженців.

Втім, до того Мміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за останні два роки Варшава надала Україні військову допомогу на суму, еквівалентну приблизно 8,4 млрд євро.

До того ж, міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що захист для українських біженців у Польщі буде продовжено, а ті хто не матимуть паспортів також підлягатимуть тимчасовому захисту.