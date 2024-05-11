США надали Україні військову допомогу на понад $50 мільярдів. Перелік того, що отримала Україна

Міністерство оборони США заявило, що загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $50 мільярдів. Було оприлюднено перелік озброєнь, які надали США.

Про це йдеться в довідці Пентагону щодо фактичного переліку допомоги, відправленої в Україну, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати виділили понад $51,3 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад $50,6 млрд після неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", – сказано в повідомленні оборонного відомства США.

Що США передали Україні

Пентагон оприлюднив докладний перелік озброєнь, боєприпасів та інших видів допомоги, які отримала Україна від США.

Так, серед засобів протиповітряної оборони в Україну були передані: одна батарея Patriot, 12 зенітно-ракетних систем NASAMS, системи HAWK, ракети AIM-7, RIM-7, AIM-9M. Крім того, США надали ЗСУ понад 2 тис. зенітних ракет Stinger, системи ППО Avenger та VAMPIRE, 21 РЛС повітряного стеження, а також інше обладнання й техніку.

Серед вогневих засобів Україні були надані більше 40 систем HIMARS, пускові установки для бомб малого діаметра наземного базування, майже дві сотні 155-мм гаубиць і понад 3 млн снарядів для них. ЗСУ також отримали більше 7 тис. високоточних артснарядів цього калібру та більше 50 тис. снарядів дистанційного мінування RAAM.

Крім того в Україну відправлені більше 70 гаубиць105-мм калібру та 0,8 мільйона снарядів до них. США також забезпечили поставки в Україну понад пів мільйона снарядів інших калібрів, у тому числі, 203 мм, 152 мм, 130 мм; 60 тис. ракет для систем "ГРАД" та сотні тисяч мінометних снарядів.

Серед наданих бронетанкових систем і транспортерів зазначені, зокрема, 31 танк Abrams, 45 танків Т-72Б, більше 300 БМР Bradley, 189 БТР Stryker, понад 400 БТР M113 та 250 броньованих машин M1117.

Крім того, США відправили більше тисячі машин із захистом від мін і засідок MRAP, більше 3 тис. транспортерів HMMWV, понад 200 легких тактичних автомобілів, 300 БМП, 80 вантажівок та 144 причепи для перевезення важкої техніки. Окремо були поставлені сотні буксирувальників, командно-штабних машин, мостових систем та іншої техніки.

У розділі літальних апаратів та БПЛА, які передали США для України, перелічені 20 гелікоптерів Мі-17, безпілотні авіаційні системи Switchblade, БПЛА Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma, Scan Eagle, Penguin.

Також ЗСУ отримали два радари для БЛА, протирадіолокаційні ракети HARMs, високоточні авіабоєприпаси, понад 6 тис. авіаракет Zuni, понад 20 тис. авіаракет Hydra-70 та інші боєприпаси.

Окремо наводиться перелік протитанкової та стрілецької зброї. До нього входять понад 10 тис. ПТРК Javelin, більше 90 тис. інших протитанкових систем і боєприпасів, близько 9 тис. ракет TOW та 40 тис. гранатометів і одиниць стрілецької зброї тощо.

Серед морського обладнання США передали в Україну дві системи берегової оборони "Гарпун" і протикорабельні ракети, понад 70 прибережних та річкових патрульних катерів; безпілотні кораблі берегової оборони, обладнання для безпеки портів.

У розділі "інші можливості", що були передані Україні, зазначені протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore, вибухівка C-4, підривні боєприпаси, обладнання для встановлення перешкод, більше 100 тис. комплектів бронежилетів і шоломів, системи захищеного в'язку та допоміжне обладнання.

Окрім того, США доправили системи супутникового зв'язку SATCOM, засоби РЕБ, забезпечили послуги комерційної супутникової зйомки. Окремо вказані прилади нічного бачення, системи спостереження, тепловізори, оптика та далекоміри, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби захисту від зброї масового ураження, медичне приладдя, польове обладнання, генератори, запасні частини та інші техніка й технічне обслуговування.

"Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками й партнерами, щоби забезпечити Україні додаткові можливості для самооборони", – зазначили в Пентагоні.

Допомога США для України

президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників протягом місяців відмовлялися просувати цей захід.

Однак 20 квітня 2024 року Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.

Згодом Сенат США затвердив пакет законів, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення нового пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму $95,3 млрд.

Після того Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.