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Частина окупованого Бердянська залишилась без води

вода

Частина тимчасово окупованого міста Бердянськ, що на Запоріжжі, залишився без водопостачання внаслідок аварії на водогоні.

Про це повідомляє очільниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

"Під керівництвом рашистів в окупованому місті такі ситуації трапляються одна за одною. За повідомленнями окупантів, цього разу прорив стався на Бердівському водоводі, через що частина міста залишилась без водопостачання", – зазначила вона.

За її словами, коли завершать ремонтні роботи, окупанти не повідомляють.

Як повідомлялося, окупанти намагаються вивезти вкрадене зерно з Бердянська.

Нагадаємо, місто Бердянськ, що в Запорізькій області, перебуває під окупацією з 27 лютого 2022 року. 

Автор: 

Бердянськ (53) водопостачання (204) вода (235)


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