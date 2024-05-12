Частина окупованого Бердянська залишилась без води
Частина тимчасово окупованого міста Бердянськ, що на Запоріжжі, залишився без водопостачання внаслідок аварії на водогоні.
Про це повідомляє очільниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.
"Під керівництвом рашистів в окупованому місті такі ситуації трапляються одна за одною. За повідомленнями окупантів, цього разу прорив стався на Бердівському водоводі, через що частина міста залишилась без водопостачання", – зазначила вона.
За її словами, коли завершать ремонтні роботи, окупанти не повідомляють.
Як повідомлялося, окупанти намагаються вивезти вкрадене зерно з Бердянська.
Нагадаємо, місто Бердянськ, що в Запорізькій області, перебуває під окупацією з 27 лютого 2022 року.
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