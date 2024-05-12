Частина окупованого Бердянська залишилась без води

Частина тимчасово окупованого міста Бердянськ, що на Запоріжжі, залишився без водопостачання внаслідок аварії на водогоні.

Про це повідомляє очільниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

"Під керівництвом рашистів в окупованому місті такі ситуації трапляються одна за одною. За повідомленнями окупантів, цього разу прорив стався на Бердівському водоводі, через що частина міста залишилась без водопостачання", – зазначила вона.

За її словами, коли завершать ремонтні роботи, окупанти не повідомляють.

Як повідомлялося, окупанти намагаються вивезти вкрадене зерно з Бердянська.

Нагадаємо, місто Бердянськ, що в Запорізькій області, перебуває під окупацією з 27 лютого 2022 року.