Штраф на сотні тисяч євро: У Литві покарали компанію за купівлю товарів у російської фірми

Литовська митниця оштрафувала на 329 944 євро місцеву компанію за придбання товарів у підсанкційних фірм з РФ.

Про це пише Delfi.

Протокол про порушення литовської компанією міжнародних санкцій склали у вівторок. За даними литовських митників, подібний захід застосовано вперше.

Зазначається, що зареєстрована в Литві компанія уклала угоду, тобто придбала та імпортувала товари російських компаній "Нижнєкамсктєхуглерод" та "Нижнєкамскнєфтєхім", щодо яких діють санкції.

"Нижнєкамсктєхуглерод" – одне з найбільших російських підприємств з виробництва технічного вуглецю, водночас "Нижнєкамскнєфтєхім" – одне з найбільших підприємств із виробництва синтетичних каучуків та пластиків.

Назву оштрафованої литовської компанії не уточнюють.

Як повідомлялося, у березні Литовська митниця почала затримувати автомобілі з російськими реєстраційними номерами. До 11 березня такі авто повинні були залишити Литву та всю територію Євросоюзу. Відтак, власники автомобілів з російськими номерами вважаються порушниками вимог законодавства і щодо них застосовуються покарання – штраф чи конфіскація автомобіля.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).